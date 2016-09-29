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كلينسمان ينفي شائعات ترشيحه لتدريب إنجلترا

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كلينسمان ينفي شائعات ترشيحه لتدريب إنجلترا كلينسمان ينفي شائعات ترشيحه لتدريب إنجلترا

نفى يورجن كلينسمان مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الشائعات التي ربطته بتولي مهمة تدريب إنجلترا، مشيرا إلى أنه يركز بصفة كاملة على الفريق الذي يدربه.

وكانت تقارير إنجليزية قد ربطت المدرب الألماني بتولي مهمة قيادة منتخب إنجلترا عقب إقالة سام ألاردايس على خلفية اتهامه بالرشوة.

وكتب كلينسمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"الشائعات التي ربطتني بإنجلترا ليست صحيحة، تركيزنا بالكامل على منتخب أمريكا".

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن أرسين فينجر مدرب أرسنال بات المرشح الأوفر حظا لدى الاتحاد الإنجليزي لتولي مهمة قيادة منتخب الأسود الثلاثة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق عن تولي جاريث ساوثجيت مهمة تدريب منتخب إنجلترا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

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