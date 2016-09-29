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تقرير - فالنسيا يستعد لتعيين برانديللي مدربا له

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تقرير - فالنسيا يستعد لتعيين برانديللي مدربا له تقرير - فالنسيا يستعد لتعيين برانديللي مدربا له

يستعد نادي فالنسيا للإعلان رسميا عن تولي تشيزاري برانديللي مهمة تدريب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن الخفافيش قد توصلوا لاتفاق مع المدرب الإيطالي بموجبه يتولى قيادة الفريق لمدة موسمين.

وأوضح التقرير إلى أن ممثلي برانديللي قد تناولوا الطعام مع لايهون تشان رئيسة فالنسيا وخيسوس جارسيا بيتراتش المدير الرياضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خيسوس بيتراتش قد قام بإخبار لاعبي فالنسيا أن الفريق في محادثات مع برانديللي.

وكان أخر فريق تولى برانديللي تدريبه هو جالاطة سراي في 2014 وأقيل بعد 147 يوما من توليه المهمة.

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