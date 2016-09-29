الاحتلال الإسرائيلى يحول مدينة القدس لثكنة عسكرية استعدادا لجنازة بيريز

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مدينة القدس المحتلة بشطريها الشرقى والغربى إلى ثكنة العسكرية، استعدادا لتشييع رئيس دولة الاحتلال الأسبق شمعون بيريز فى القدس .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلى قام بإغلاق العديد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة القدس، وقامت بنصب الحواجز المباغتة، والسواتر الحديدية، ونشر الدوريات العسكرية والشرطية الراجلة والمحمولة فى المدينة، فضلا عن تغييرات فى حركة الطائرات القادمة والمغادرة، كما قامت بإطلاق منطادات رادارية استخبارية فى سماء المدينة، إلى جانب طائرات مروحية، لتأمين الحماية للمعزين القادمين من دول عديدة.