15 فيلمًا يتنافسون في مهرجان دبي السينمائي الدولي

يستضيف مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ 13 في الفترة ما بين 7 و13 ديسمبرالمقبل 15 فيلما عربيا وآسيويا وعالميا.

ويتوقع القائمون على المهرجان أن تكون مسابقات هذا العام قوية حيث ستشهد الدورة الـ 13 تنافس افلام عديدة من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن والمغرب والسودان وغيرها.

وتتوزع سنويا الأفلام المختارة للمشاركة بمهرجان دبي السينمائي الدولي على أربع مسابقات رسمية هي المهر الطويل والمهر القصير والمهر الخليجي القصير والمهر الإماراتي

وقال المدير الفني للمهرجان، مسعود أمر الله إن مسابقة “المهر القصير”، وهي أهم مسابقات المهرجان حيث تعد منصة لتقديم أفضل ما تنتجه السينما العربية، في هذا المجال، واكتشاف ورعاية المواهب، “سوف تعرض قائمة طويلة من الأفلام العربية المختارة والحصرية، منها أفلام قصيرة روائية، وأخرى غير روائية، تظهر العمق والاتساع الثقافي في المنطقة”.

ومن أهم الأفلام المشاركة بالدورة الجديدة للمهرجان لهذا العام نجد فيلم المخرجة والمؤلفة اللبنانية مونيا عقل، في أحدث أعمالها “صبمارين”، الذي عرض في مهرجان كان السينمائي الماضي وتشهد المسابقة تعاون المخرجين السوريين رنا كزكز وأنس خلف في فيلم “ماريه نوستروم”.

كما يشارك بهذه الدورة المخرج الفلسطيني مهدي فليفل بفيلمه القصير “رجل يعود” وأيضا المخرج الفلسطيني أحمد صالح بفيلم “عيني”، الذي حاز مؤخرا على جائزة الأوسكار فئة الطلبة للتحريك ضمن جوائز “ستيودنت أكاديمي” للعام 2016.

وسيشارك في المنافسات أيضا الفيلم الأردني “الببغاء” للمخرجين الأردنيين أمجد الرشيد ودارين سلام، وهو الفيلم الحائز على جائزة “روبرت بوش ستيفتونج السينمائية”، للأفلام الروائية القصيرة لعام 2015.

ونجد أيضا المخرجة المغربية كريمة زبير، بفيلمها “خلف الجدار”، في عرضه العالمي الأول، كما تقدم المخرجة السودانية وكاتبة السيناريو مروى زين فيلمها السابع “أسبوع، ويومين”، في أول عرض عالمي.