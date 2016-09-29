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مسلحون أكراد يقتلون 3 حراس جنوب شرق تركيا

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مسلحون أكراد يقتلون 3 حراس جنوب شرق تركيا مسلحون أكراد يقتلون 3 حراس جنوب شرق تركيا

ارشيفية

قالت مصادر أمنية، إن مسلحين أكرادًا قتلوا ثلاثة أعضاء بوحدة مسلحة مدعومة من التركية، اليوم الخميس، فى إطلاق نار بجنوب شرق البلاد.

وقالت المصادر إن أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور أطلقوا النار على وحدة حراسة إحدى القرى أثناء تسيير دورية لها فى منطقة ريفية بإقليم هكاري المتاخم للعراق وإيران.

ويتشكل حراس القرى من سكان محليين مسلحين ويتلقون تمويلا من الدولة وأحيانا يقاتلون بجانب قوات الأمن فى حربها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذى يخوض تمردا منذ عام 1984 للحصول على حكم ذاتى للأكراد.

وفى العام الماضي انهار اتفاق لوقف إطلاق النار فى جنوب شرق تركيا حيث تقطن أغلبية كردية وأدى العنف الذى تفجر بعد ذلك إلى سقوط آلاف من المسلحين الأكراد والجنود ورجال الشرطة والمدنيين.

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