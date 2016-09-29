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الحماية المدنية تسيطر على حريق بفندق سياحي في أسوان

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بفندق سياحي في أسوان الحماية المدنية تسيطر على حريق بفندق سياحي في أسوان

ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، برئاسة العميد أشرف عتريس، من السيطرة على حريق في فندق سياحي بمدينة أسوان، دون وقوع أي إصابات.

وتلقى مدير أمن أسوان، اللواء مجدي موسى إخطارًا من العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران في البدروم الخاص بفندق طيبة السياحي، الكائن بمنطقة أطلس وسط مدينة أسوان، دائرة قسم أول.

كما تم الدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وعقب إخماده تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونظرًا لوجود بعض الأثاث الخشبية داخل البدروم، ساعدت على أمتداد النيران بشكل سريع وتدمير بعض أجهزة التكييف في الفندق.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم إخلاء الفندق من النزلاء، مع تواجد سيارة إطفاء فى مكان الحريق، تحسبًاً لتجدده مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العام.

 

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