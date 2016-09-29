20 أكتوبر.. بدء عرض فيلم الرسوم المتحركة storks في إيطاليا

تستقبل دور العرض الإيطالية فيلم الرسوم المتحركة storks يوم 20 أكتوبر المقبل، وهو الفيلم الذى حقق إيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار أمريكى حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الطيور كانوا يقومون بنقل الأطفال وإعطائهم للأسر التى لا تنجب كنوع من الهدايا لكنهم توقفوا عن هذا الأمر نظرا للمخاطر الكبيرة التى يتعرضون لها خلال عملية النقل، خاصة مع التطور التكنولوجى الذى أصبح فى كل المجالات على مستوى العالم، لكن تقتضى الظروف للقيام بعملية نقل أخيرة، ويتم اختيار أفضل الطيور لهذه المهمة وفتاة صغيرة لم تعرف عائلتها من قبل، ويتعرض الثنائى للكثير من المخاطر والمواقف الطريفة خلال رحلتهم منها مواجهة الذئاب التى تحاول خطف الطفل وغيرها.

يشارك فى بطولة الفيلم كل من جينفير انيستون و كيلسى جرامر وكيجان مايكل كاى وستيفين كرامر ومن تأليف نيكولاس ستولر، ومن إخراج دوج سويتلاند.