5 خطوات لحمل سريع

ليس من السهل حدوث الحمل بسرعة، فأن حدث الحمل بمجرد قرارك وزوجك على تكوين أسرة فأنت من المحظوظات وان لم يحدث بالسرعة التي تأملينها فقد تمرين بفترة من التوتر والإحباط والترقب الدائم ويصبح حدوث الحمل هاجساً يطاردك طوال الوقت. ولكن بقليل من المساعدة وإدراك بعض النقاط الهامة بإمكان الحمل أن يحدث بسرعة.

اليك 5 نصائح لتساعدك على الحمل السريع:

1. قومي بإجراء الفحوصات اللازمة: فحوصات ما قبل الحمل ضرورية جداً للزوجين. فبالإضافة إلى الفحص الفيزيائي والتحاليل، يقوم الطبيب المختص بطرح الكثير من الأسئلة على الزوجين لمعرفة ما قد يعيق حدوث الإخصاب والحمل.



2. تعرّفي على دورتك الشهريّة: إذا لم تكوني على دراية بموعد دورتك والفترة التي تكونين فيها أكثر قدرة على الإخصاب فقد تواجهين بعض المشاكل في حدوث الحمل. قومي بتسجيل بداية كل دورة شهرية ونهايتها وبالاستعانة ببعض أجهزة اختبار أفضل الأيام للإخصاب وهي متوفرة في الصيدليات يمكنك الحصول على فكرة شبه واضحة عن الوقت الملائم لحدوث الحمل.



3. حافظي على صحتك: تناول الأغذية الصحية واتباع نمط حياة صحي من العوامل المهمة لحدوث الحمل. ابتعدي عن التدخين واستبدلي السكريات المكررة بالسكريات الطبيعية التي مصدرها الفاكهة. اشربي الماء بكثرة ومارسي بعض التمارين الرياضية ولا تنسي حامض الفوليك.



4. العلاقة الزوجية: الإكثار من العلاقة الزوجية قرب وقت الإباضة وخلالها يساعد على سرعة حدوث الحمل وذلك بزيادة فرص وقوع الحمل، لذا معرفتك بوقت الإباضة مسبقا وممارسة العلاقة الزوجية بانتظام سيؤدي إلى نتائج إيجابية.



5. لا تنسي زوجك: صحة زوجك مهمة أيضاً وغالباً ما يتم التركيز على صحة جسم المرأة متناسين صحة جسم الرجل، لذا غذاءه ونمط حياته الصحي وابتعاده عن العادات السيئة كالتدخين والسهر سيساعد كثيراً في الإسراع بحدوث الحمل.