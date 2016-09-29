10 نصائح لتهدئة المولود

أحياناً تنتاب الطفل نوبات هستيرية من البكاء تقف الأم عاجزة أمام السيطرة عليها أو حتى معرفة السبب الذي أدى إليها، إليك أفضل عشر نصائح للسيطرة على نوبات البكاء المفاجئ عند الرضع وحديثي الولادة:

• لف الطفل بالملابس جيداً يعطيه شعوراً لطيفاً ودافئاً أشبه بشعوره في رحم الأم، ويجب التأكد من أنه لا يستطيع تحريك يديه أو قدميه بسهولة.

• تغيير وضعية الطفل، فإذا كنت تحملينه في وضعية معينة ومازال يبكى ربما يجب عليك تغيير وضعيته، حيث أن نوم الطفل على بطنه مثلاً يساعد على خروج الغازات المسببة للمغص.

• اجعليه يسمع صوتاً هادئاً كصوتك وأنت تهمسين له بأغنية أو أن تكون هناك أصوات أخرى في الغرفة كصوت هادئ من الراديو.

• استخدام اللهاية يساعد على تهدئة طفلك، وقد أثبتت البحوث أنها تساعد على تقليل حالات الموت المفاجئ عند الأطفال.

• الحركة المستمرة تساعد على تهدئة طفلك كثيراً، فقط ضعيه في أرجوحة أو كرسي هزاز، كما يمكنك أخذه في نزهة بالسيارة.

• أثبتت الدراسات أن الأطفال يكونون أهدأ كثيراً وأقل بكاء إذا استخدمتِ معهم المساج، فقط دلكي جسم طفلك بشكل ناعم وخفيف.

• الرضع يبتلعون الكثير من الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب لهم الغازات وعدم الشعور بالراحة، وهنا التجشؤ يمكن أن يقوم بالتهدئة، لذا ضعيه في الوضعية المناسبة سواء كانت على كتفك أو على بطنه وربتي تربيتة خفيفة على ظهره سيتحسن كثيراً.

• لا تقومي بمحاولة تهدئة الطفل عندما تكونين متوترة؛ لأن شعورك سينتقل له، ويزداد الأمر تعقيداً، فإذا كنتِ مجهدة أتركي طفلك لزوجك أو أحد المقربين ليقوم بتهدئته.

• اعلمي أن نوبات البكاء عند الرضع أمر طبيعي، وبعض الأطفال يبكون أكثر من الأطفال الآخرين بدون أسباب واضحة، وقد يكون الملل أحد الأسباب.

• إذا شعرت بأن بكاء طفلك زاد عن الحد الطبيعي فبإمكانك استشارة طبيب الأطفال، إذ قد يرجع السبب إلى مشكلة عضوية.