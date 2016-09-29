مباحث الأموال العامة تضبط 8 من سماسرة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

واصلت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها للقبض على سماسرة الهجرة غير الشرعية، فى المحافظة المتخصصين فى جمع الشباب الراغب فى السفر، وتسفيرهم بطريقة غير شرعية.

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك، بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها ضبط "س. ا" 58 سنة صياد، مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "أموال عامة – آثار"، و"خ. م" 26 سنة صياد، مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى القضية جنايات قسم المنشية "مخدرات"، و"ا. س" 29 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى القضية جنح أحداث، والمحكوم عليه فى القضية جنح القسم "شيك" غيابياً بالحبس لمدة سنة، و"ا .م" 48 سنة صياد، مقيم دائرة القسم، و"ا. ا" 41 سنة صياد، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، السابق اتهامه والمحكوم عليه فى عدد "12" قضية "نصب واستيلاء" منها القضية جنح قسم ثان المنتزه "هجرة غير شرعية"، والمدرج على قوائم الممنوعين من السفر، و"ا. م" 39 سنة صياد، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، السابق اتهامه فى القضية إدارى قسم شرطة الجمرك "نصب"، و"ا. ا" 51 سنة صياد، مقيم محافظة كفر الشيخ، السابق اتهامه فى عدد "3" قضايا منها القضية "تهرب ضريبى"، و"م. م" 30 سنة مستخلص جمركى مقيم دائرة قسم الجمرك.

وأكدت المعلومات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تجميع الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بدولة إيطاليا "هجرة غير شرعية" عن طريق البحر باستخدام إحدى العائمات غير الآمنة، وغير معدة لنقل الركاب نظير مبالغ مالية يحصلون عليها منهم.

وعقب تقنين الإجراءات، اعترف المتهمون بتجميع الشباب وتسفيرهم خارج البلاد "هجرة غير شرعية"، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.