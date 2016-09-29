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وزير خارجية البحرين على تويتر: "ارقد بسلام" يا بيريز

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وزير خارجية البحرين على تويتر: "ارقد بسلام" يا بيريز وزير خارجية البحرين على تويتر: "ارقد بسلام" يا بيريز

>دبى (أ ف ب)

نشر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة الخميس تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" حول شيمون بيريز، جاء فيها "ارقد بسلام"، فى أول موقف عربى غير فلسطينى من وفاة الرئيس الاسرائيلى السابق.

وأثار التعليق سلسلة ردود غاضبة من مواطنين عرب على تويتر.

وجاء فى التغريدة بالانجليزية التى نشرت صباح الخميس على الحساب الرسمى الموثق للخليفة "ارقد بسلام (أيها) الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعب المنال فى الشرق الأوسط ".

وتوفى بيريز الأربعاء عن 93 عاما بعد أسبوعين من اصابته بجلطة دماغية. وهو الشخصية الأخيرة من جيل مؤسسى دولة إسرائيل.

ولا تزال الدول العربية، باستثناء والأردن والسلطة الفلسطينية، على حالة عداء رسميا مع إسرائيل. وباستثناء موقف للرئيس الفلسطينى محمود عباس الأربعاء، لم يصدر بعد أى تعليق عربى على وفاة بيريز، حتى من الدول التى وقعت معاهدة سلام. ولاقت تغريدة الخليفة ردود فعل معظمها غاضبة من مستخدمى "تويتر".

وقال مستخدم يقدم نفسه باسم فاضل خليل "كيف يرقد بسلام وصرخات الأمهات الثكالى تطارده؟ كيف يرقد بسلام ودماء الشهداء فى فلسطين ولبنان تستصرخ الانتقام؟".

ورد مستخدم آخر يعرف عن نفسه باسم "مراد"، "تترحم على مرتكب مجزرة قانا (فى جنوب لبنان)؟ تترحم على من ساهم فى تهجير شعب عربى من أرضه؟ تترحم على قيادى فى كيان محتل عنصرى؟".

وكان بيريز فى وسط المعارك الكبرى فى تاريخ إسرائيل وفى صلب السجالات العنيفة التى واكبت الحياة السياسية. وإذا كان الإسرائيليون ينظرون اليه على أنه شخصية توافقية واحد حكماء البلاد، يعتبر الشارع الفلسطينى أنه لا يختلف عن قادة اسرائيل الآخرين ويصفه بـ"المجرم".

وارتبط اسم بيريز ببداية انشطة الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة، وبقصف مخيم للأمم المتحدة فى بلدة قانا بجنوب لبنان فى 1996، فى مجزرة راح ضحيتها اكثر من مئة مدنى، اثناء توليه رئاسة الوزراء.


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