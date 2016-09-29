أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا: البيان الأمريكى الأخير بشأن سوريا يدعم الإرهاب

Google+ Print
روسيا: البيان الأمريكى الأخير بشأن سوريا يدعم الإرهاب روسيا: البيان الأمريكى الأخير بشأن سوريا يدعم الإرهاب

>موسكو (رويترز)

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف قوله اليوم الخميس، أن موسكو غاضبة من لهجة التهديد فى بيان الولايات المتحدة الأخير بشأن سوريا وتعتبره بمثابة دعم للإرهاب.

وكان ريابكوف يشير إلى بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى الذى قال أمس الأربعاء أن لروسيا مصلحة فى وقف العنف فى سوريا لأن المتطرفين بإمكانهم استغلال الفراغ لشن هجمات ضد "المصالح الروسية وربما أيضا المدن الروسية."

ونقلت الوكالات عن ريابكوف وصفه للبيان بأنه "فورة انفعالية."

وقال ريابكوف أن الاقتراح الأمريكى بهدنة لمدة سبعة أيام فى سوريا غير مقبول بالنسبة لروسيا وإن موسكو تقترح "هدنة إنسانية" لمدة 48 ساعة فى حلب.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365