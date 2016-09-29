روسيا: البيان الأمريكى الأخير بشأن سوريا يدعم الإرهاب

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف قوله اليوم الخميس، أن موسكو غاضبة من لهجة التهديد فى بيان الولايات المتحدة الأخير بشأن سوريا وتعتبره بمثابة دعم للإرهاب.

وكان ريابكوف يشير إلى بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى الذى قال أمس الأربعاء أن لروسيا مصلحة فى وقف العنف فى سوريا لأن المتطرفين بإمكانهم استغلال الفراغ لشن هجمات ضد "المصالح الروسية وربما أيضا المدن الروسية."

ونقلت الوكالات عن ريابكوف وصفه للبيان بأنه "فورة انفعالية."

وقال ريابكوف أن الاقتراح الأمريكى بهدنة لمدة سبعة أيام فى سوريا غير مقبول بالنسبة لروسيا وإن موسكو تقترح "هدنة إنسانية" لمدة 48 ساعة فى حلب.