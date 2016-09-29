وزير الري يلتقي سفير هولندا الجديد بالقاهرة لبحث سُبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، “لورينز ويستهوف” سفير هولندا الجديد بالقاهرة، بناءً علي طلب السفير في إطار زيارات التعارف التي يجريها مع الوزراء، لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الموارد المائية والري.

وأعرب عبدالعاطي – خلال اللقاء – عن خالص تمنياته للسفير بالتوفيق في منصبه الجديد.

وتطرق الحديث – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – إلى مجالات التعاون بين البلدين المصري والهولندي، وعلى رأسها المجلس الاستشاري المصري الهولندي، وتجمع الدلتاوات.

وتناول اللقاء الدور الهام الذي تقوم به هولندا من خلال خبراؤها في مختلف المجالات ذات الصلة بالري والصرف، وسبل دعم الجانب الهولندي للوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات لا سيما مع توجه الوزارة في الدفع بوجوه جديدة شابه للاستفادة من برامج التعاون بين البلدين، وخلق صف ثاني من القيادات لتحمل المسئولية مستقبلًا.

وأشاد السفير – على صعيد تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة – بتوجه القيادة السياسية في مصر نحو الصوب الزراعية Green Houses، حيث أبدى استعداد هولندا لتقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال لما يحمله من رؤية هامة في ترشيد استهلاك المياه، ورفع القدرة الإنتاجية لوحدة الفدان.

وتطرق اللقاء إلى حرص مصر على إيجاد موارد مائية غير تقليدية من خلال التوجه في الوقت الراهن إلى تحلية المياه، وإمكانية الاستفادة من الخبرة الهولندية في التكنولوجيا المستخدمة في مجال التحلية بما يعزز من جدواها الاقتصادية، للتغلب على الفجوة القائمة بين الموارد المحدودة وزيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة بالخبرة الهولندية في مجال معالجة، إعادة تدوير المياه، وإمكانية الاستفادة من المياه ذات درجات الملوحة المرتفعة.