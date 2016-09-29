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أمريكا تطالب باستجواب مصريين مشتبه بهما في تفجيرات نيويورك

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أمريكا تطالب باستجواب مصريين مشتبه بهما في تفجيرات نيويورك أمريكا تطالب باستجواب مصريين مشتبه بهما في تفجيرات نيويورك

ارشيفية

قالت هيئة الإذاعة الكندية “سي بي سي” اليوم الخميس، إن المحققين الأمريكيين بولاية نيو جيرسي قد اشتبهوا فى رجلين يعتقدان أنهما سائحان مصريان، كانا يحملان حقيبة ويسيران بالقرب من موقع تفجيرات نيويورك.

وأضافت الإذاعة أن الشرطة الأمريكية استطاعت أن تحدد ملامح الرجلين بعد مشاهدتهما فى ، وكانا يمسكان حقيبة استخدمها المتهم الرئيسي أحمد خان رحامي، فى إخفاء المتفجرات التى فشل تفجيرها فى شارع مانهاتن بنيويورك.

وتابعت الإذاعة أن المحققين الأمريكيين قد بعثوا إخطارًا للسلطات المصرية بذلك، لاستجواب المشتبه بهما، وقال جيم واترز رئيس وحدة إدارة شرطة نيويورك لمكافحة الإرهاب “إنهما (المشتبه بهما) لم يواجها خطر الاعتقال. فنحن ليس لدينا أى سبب يؤكد أنهما متورطان”.

وقالت السلطات الأمريكية إن فيديو المراقبة الأمنية قد أظهر رحامي وهو يفتح حقيبة فى أحد شوارع مانهاتن، ثم تركها على الرصيف الذى تم العثور فيها على جهاز تفجيري.

وتابعت الشرطة أنه بعدها بعدة دقائق ظهر المشتبه بهما وهما يمران بجانب الحقيبة وأبدا إعجابهما بها وقاما بإزالة أنية الضغط على الرصيف وأخذا الحقيبة معهما. فيقول واترز “أعتقد أنهما كانا مهتمين بالحقيبة…وكانا محظوظين جدا لأن القنبلة لم تنفجر”.

وذكر مسؤول قانوني رفض الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أمس الأربعاء، لأنه غير مخول للتحدث إلى الإعلان أن المشتبه بهما عادا إلى بعد التفجيرات.

ويواجه المتهم الرئيسى رحامى اتهامات التفجير على شاطئ نيوجيرسي الذى لم يسفر عن أى إصابات بشرية، وتهمة تفجير آخر باستخدام إناء ضغط فى نيويورك فى 17 من الشهر الجاري، مسفرًا عن إصابة 31 شخصًا.

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