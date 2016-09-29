مصرع سائق وإصابة 14 تلميذًا في تصادم سيارتين بقنا

لقي سائق مصرعة وأصيب 14 تلميذًا صباح اليوم الخميس، إثر تصادم سيارتين أجرة أمام قرية كلاحين بمركز قفط التابعة لمحافظة قنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارًا في وقوع تصادم سيارتين بقفط، حيث ​كشفت التحريات عن وقوع تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعى أمام قرية كلاحين قفط، مما نتج عنها مصرع سائق وإصابة 14 تلميذًا وتلميذة وتبين أنهم كانوا فى طريقهم لمدارسهم.

ونتج عن الحادث مصرع السائق «عبدالفتاح محمد عبادى» (60 سنة)، وإصابة كلاً من عبدالرحمن محمد، وصباح أحمد محمد، ومحمد أحمد محمود، ومحمود عبدالقادر محسن، وتم نقلهم لمستشفى قنا العام، ومحمد عبدالقادر، وزياد عمادالدين، و أحمد محسن رمضان، وشقيقية رمضان و شروق، وروان عبدالباسط محمود، ومحمد نجم الدين، وسناء مصطفى، وجميعهم تلاميذ وتم نقلهم لمستشفى قفط وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق​.​