للهروب من الطوابير.. 10 خطوات لإنهاء إجراءات ترخيص السيارات لأول مرة

ننشر 10 خطوات تساعدك فى إنهاء إجراءات استخراج أوراق التراخيص للسيارات لأول مرة طبقا لقانون المرور، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم الانتظار فى الطوابير داخل الوحدات.

وهذه الخطوات هى:

1 - استخراج الترخيص بقسم المرور التابع لمحل إقامة مالك المركبة

2 - يقدم طلب الترخيص المالك أو من ينوب عنه بتوكيل على نموذج 251 .351 لأقسام المرور التى تستخدم الحاسب الآلى

3 - مستند إثبات الشخصية بطاقة رقم قومى أو جواز سفر أو بطاقة عسكرية للقوات المسلحة.. وفى حالة الأجانب تعتمد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.

4 - وفى حالة تعدد محال الإقامة للمالك تقديم مستند رسمى لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز

5 - تقديم سند الملكية مثل فاتورة بيع معتمدة من قسم المرور بخاتم شعار الجمهورية فى حالة الإنتاج المحلى أو عقد بيع موثق من الشهر العقارى أو حكم قضائى نهائى يفصل فى ملكية المركبة أو إفراج جمركى من مصلحة الجمارك للمستورد أو سند ناقل للملكية من هيئات حكومية مع اوراق البيع بالمزاد العلنى أو حكم صادر بثبوت الوراثة مع شهادة الوفاة مع إقرار الورثة بما يختارونه مسئولا عن المركبة.

6 - وثيقة التأمين الإجبارى سارية مدة الترخيص

7 - شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لغير السيارات الملاكى فى حالة استخدام سائق

8 - نموذج الفحص الفنى مكتمل بمعرفة الفنيين ويشتمل نموذج الفحص البيئى وكذا نموذج فحص جهاز الإطفاء.

9 - سداد كافة الضرائب والرسوم المقررة.

10 - صرف اللوحات المعدنية وبعدها الرخصة المؤمنة.

جدير بالذكر أنه لا يجوز ترخيص السيارة الملاكى والدراجة النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة لمدة عام او اتنين أو ثلاثة أعوام حسب رغبة المالك بشرط عدم تجاوز موعد الفحص الفنى الدورى.