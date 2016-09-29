مدرسة ابتدائى بالسويس تجبر التلاميذ على حمل الطوب ومواد البناء

أجبرت إدارة مدرسة الشيماء الابتدائية بالسويس طلاب المدرسة على نقل مواد البناء والرمال خلال اليوم الدراسى من أجل إجراء إصلاحات بالمدرسة.

وأرسل أولياء الأمور تلغرافات لوزير التربية والتعليم يطالبون بالتحقيق مع مسئولى المدرسة لإجبارهم الطلاب على حمل مواد البناء.

وقال محمد أبو عمار، المسئول الإعلامى لحركة شباب السويس للتغيير، إنه تم رصد قيام مدرسة الشيماء الابتدائية بمجمع السادات بالسويس وهو تصرف غير مسئول من إدارة المدرسة مع طلاب مدرسة ابتدائى.

وطالب ابوعمار، بالتحقيق مع مسئولى المدرسة لإجبارهم الطلاب على حمل الرمال ومواد البناء خلال اليوم الدراسى.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أنه يتم التحقيق فى محتوى الصورة وسيصدر قرار سريع بشأن ما حدث.