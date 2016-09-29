رئيس البرلمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجرى الجديد

أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عام هجرى جديد.

وجاء نص البرقية كالاتي :

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيـــس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يهل علينا عام هجرى جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداث عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء، انتقل فيها المسلمون من الضعف إلى القوة، ومن الفرقة والشقاق إلى وحدة الصف؛ لتصبح الدولة الإسلامية منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان.

ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الشعب، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بهذه المناسبة الدينية الطيبة، التي نأخذ وننهل منها العبر.

متمنيين من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن المفدى في سلام ليكون في طليعة دول العالم ومحوراً من محاور التنمية التي يسعى إليه الجميع بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذي اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء.

حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء، وكلل مسيرتكم بالنجاح.

وكل عام وأنتم بخير،

رئيس مجلس النواب

29/9/2016

الدكتور/ علي عبد العال