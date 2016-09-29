رئيس الوزراء: نسعى للحصول على شريحتى قرض بـ1.5 مليار دولار قبل نهاية العام

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحتين الثانيتين من قرضى البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية قبل نهاية العام.

وأضاف "إسماعيل" لـ"رويترز" ردًا على سؤال إن كان التوقيت المستهدف للحصول على الشريحة الثانية من القرضين قبل نهاية ديسمبر: "نسعى أن يكون قبل ذلك".

كان البنك الدولى وافق على تقديم قرض لمصر بثلاثة مليارات دولار العام الماضى على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على مليار دولار فى وقت سابق هذا الشهر بعد موافقة البرلمان على ضريبة القيمة المضافة.

ووافق البنك الأفريقى للتنمية العام الماضى على تقديم قرض لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر الماضى.