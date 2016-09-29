تشكيل أول هيئة دفاع عن ضحايا الحروب الأمريكية بالدول العربية

صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأنه بصدد تأسيس أول هيئة دفاع عربية عن ضحايا الحروب الأمريكية لمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أمام المحاكم الدُولية، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف أن الهيئة المزمع تأسيسها، ستطالب بتعويضات عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء احتلالهم للدول العربية ردًا على إصرار الكونجرس الأمريكي على إقرار قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أو ما يُعرف بقانون “جاستا” بعد رفض الكونجرس حق الفيتو الرئاسي على القانون، وإعادة التصويت عليه بالموافقة مرة أخرى.

وأشار عبد السلام، إلى أن المحامي الدولي كاتب الشمري، سيكون على رأس هذه الهيئة، فضلًا عن بعض الحقوقيين العرب، مؤكدًا أنه يأمل أن يلقى تأسيس هذه الهيئة دعمًا عربيًا من الدول العربية، وخاصةً المملكة العربية السعودية، لبدء التحرك الفوري على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أو ما يُعرف بقانون “جاستا” يهدف إلى إلصاق تُهم الإرهاب للمملكة العربية السعودية، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومطالبتهم بالتعويضات عن إحداث الحادي عشر من سبتمبر أمام القضاء الأمريكي بهدف استنزاف أموال الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فضلًا عن إعادة استثمار وتوظيف أحداث 11سبتمبر، لتشويه المملكة العربية السعودية، باعتبارها مركز إسلامي لأهل السنة، وهذا لايخلو من وجود الأيادي الخبيثة لإيران.

وطالب المحامي والحقوقي عبد السلام، البرلمان العربي بسن تشريعات داخلية تُجيز مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء احتلالهم لبعض الدول العربية.