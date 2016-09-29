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رئيس حكومة كردستان يزور بغداد لبحث معركة تحرير الموصل

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رئيس حكومة كردستان يزور بغداد لبحث معركة تحرير الموصل رئيس حكومة كردستان يزور بغداد لبحث معركة تحرير الموصل

رئيس حكومة اقليم كردستان

يزور رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني، العاصمة العراقية، بغداد، اليوم الخميس، برفقة وفد رفيع من مسؤولي الإقليم، حيث يلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي، لبحث ملفات مختلفة على رأسها استعادة الموصل وتقاسم العائدات النفطية.

وكشفت قيادات من داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني أن بارزاني، سيبحث مع العبادي إلى جانب ملف استعادة الموصل ملف الموازنة العامة وتقاسم العائدات النفطية.

وذكرت أنه سيبحث في تشكل تحالف جديد يضم تيار العبادي داخل حزب الدعوة والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري والكتل العربية السنية، في محاولة لتحجيم كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

ويرافق بارزاني في هذه الزيارة سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين وأمين عام الاتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين، بالإضافة إلى القياديين في حزب الاتحاد الكردستاني ملا بختيار وكوسرت رسول.

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