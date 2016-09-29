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بالصور : مدير مدرسة ببورسعيد يؤم الطلاب فى صلاة الظهر ...

  • مصر
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أمّ مدير مدرسة الصفوة الخاصة بمحافظة بورسعيد طلاب المدرسة فى صلاة الظهر .

ونشرت صفحة "بورسعيد بين الماضى والحضار" عددا من الصور لمدير المدرسة بينما يؤدى صلاة الظهر إماما لطلاب المدرسة فى استراحة خصصها للصلاة .

ولاقت الفكرة إعجابا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين قال بعضهم "فكرة كويسة ياريت تتعمم على كل المدارس" و"ربنا يجعلها فى ميزان حسناته" .

فى السياق، افتتحت إدارة مدرسة الأوائل بمحافظة بنى سويف، العام الدراسى بصلاة جماعية لطلابها، فى بداية العام الدراسى الجديد .

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رئيس قسم الأخبار