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الداخلية: سقوط 25 من كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية

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الداخلية: سقوط 25 من كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية الداخلية: سقوط 25 من كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية

مركب هجرة غير شرعي

قال مصدر بوزارة الداخلية، إنَّ الأجهزة الأمنية ضبطت 25 من كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية، خاصة بالمحافظات الساحلية، من خلال حملات أمنية مستمرة منذ غرق مركب رشيد ومصرع العشرات على متنها.

وأضاف المصدر في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الأربعاء، أنَّ عمليات القبض على السماسرة تأتي في إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة كافة الجرائم وصور الخروج على القانون والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ارتكاب الوقائع المختلفة، ولاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل البحرية والدروب الصحراوية المختلفة.

وتابع:”يتم ملاحقة وضبط الضالعين فى تلك الجرائم للحد من انتشار تلك الظاهرة، فقد كثفت الأجهزة الأمنية بشتى قطاعات وزارة الداخلية جهودها خلال الفترة الأخيرة، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية”.

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