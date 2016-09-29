اليوم.. افتتاح احتفالية ملتقى الأديان «هيا نصلي معًا» بسانت كاترين

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وحلمي النمنم وزير الثقافة، ويحيى راشد وزير السياحة بسانت كاترين احتفالية ملتقى الأديان العالمي في دورتها الثانية تحت شعار “هيا نصلي معا” .

يشارك في الدورة الثانية من ملتقي الأديان العديد من الدول منها رومانيا، الجزائر، المغرب، باكستان، السنغال، أندونيسيا، اليونان، أثيوبيا، غانا، ومصر، وخلال الإحتفالية سيتم تكريم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المطران داميانوس رئيس أساقفة جنوب سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين.

وأوضح وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، أن الاحتفال يعكس اهتمام الأديان بالإنسان وبقيم التعاون والتفاهم والحوار ونبذ الحوار.

وأضاف الوزير أن وزارة الأوقاف ستطلق قافلة دعوية من أئمة الوزارة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بملتقي الأديان الدولية الذي سيعقد بالمدينة ويستمر يومين.