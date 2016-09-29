"مستثمرين العاشر" ترشح 3 أعضاء لخوض انتخابات مجلس اتحاد المستثمرين

أكد الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أن مجلس إدارة الجمعية رشح 3 شخصيات من الجمعية لخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المزمع انعقادها ديسمبر المقبل.

وأوضح هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قائمة الأسماء التى رشحتهم لخوض الانتخابات الخاصة باتحاد المستثمرين هم، "الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور محى حافظ نائب رئيس الجمعية لملف الاستثمار ورئيس لجنة الصحة بالجمعية، والدكتور وليد هلال نائب رئيس الجمعية ورئيس المكتب التنفيذى".

جدير بالذكر، أن اتحاد المستثمرين أغلق باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة، تمهيدا لإجراء الانتخابات ديسمبر المقبل، وتقدم حوالى 30 مستثمرا بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد المستثمرين للدورة الجديدة، والتى تعقد فى 24 ديسمبر العام الجارى، وكان مجلس إدارة اتحاد المستثمرين قد وافق مطلع شهر يونيو الماضى على إسقاط عضويته للدورة الحالية بالكامل بدلا من تطبيق قرار إسقاط عضوية ثلثى المجلس، ومن ثم الثلث الباقى بعد عامين، طبقا للقانون الجديد.

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