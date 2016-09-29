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مقتل جنديين باكستانيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية بكشمير

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مقتل جنديين باكستانيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية بكشمير مقتل جنديين باكستانيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية بكشمير

ارشيفية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أن جنديين قتلا فى تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية عبر حدود إقليم كشمير المتنازع عليه فى وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وأوضح الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني فى بيان، أن تبادل إطلاق النار وقع فى قطاعات بهمبر وهوت سبرنج وكيل وليبا واستمر لمدة ست ساعات.

وأكد متحدث باسم الجيش الهندي وقوع قصف من الجانب الباكستانى للحدود على منطقة بونش فى الشطر الهندي من كشمير.

وتزعم كل من الهند وباكستان أحقيتها الكاملة فى إقليم كشمير، لكنهما تقتسمان حاليا إدارة أجزاء من الإقليم المقسم وفقا لخط مراقبة فاصل يشهد وجودا عسكريا مكثفا.

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