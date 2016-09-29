استبعاد مدير مدرسة وإحالة المشرفين والأمن للتحقيق بالقناطر

أصدر سمير جاد، مدير عام إدارة القناطر الخيرية التعليمية، قرارًا باستبعاد علي محمود حسين نصر، مدير مدرسة أمين سامي الإعدادية بالبرادعة، وتكليف حسن حامد إمام، للقيام بمهام مدير المدرسة.

كما أصدر قرارًا بإحالة جميع أعضاء هيئة الإشراف، ومسئولي الأمن بالمدرسة عن يوم الثلاثاء 27 سبتمبر من الشهر الجاري للشئون القانونية للتحقيق، للإهمال في العملية التعليمية، والتقاعس عن أداء مهامهم الوظيفية.

وقرر جاد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – تشكيل فريق متابعة مستمر برئاسة مدير التعليم الإعدادي، وعضوية إدارة المتابعة والشئون القانونية، والتوجيه المالب والإدارب، والأمن والتوجيهات الفنية المختلفة، لفحص أعمال المدرسة، إجراءات سير العملية التعليمية، النظافة، الجداول الدراسية، المعامل المكتبة، الإجراءات الصحية والوقائية، والتواجد بها كفريق عمل مستقر في المدرسة، لضمان استمرار العملية التعليمية.

وأضاف أنه تم إزالة السلبيات تمامًا من المدرسة، وتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب.

ونفى مدير الإدارة، وجود أي رواكد خشبية، حيث تم التخلص منها بجميع المدارس في شهر يوليو الماضي، فيما تم إزالة ما يقرُب من 2 طن من الأخشاب التالفة من هذه المدرسة من خلال اللجان المتخصصة، فضلًا عن مد المدرسة بمقاعد جديدة للطلاب.

وأكد سمير جاد، أنه لا يوجد عجز في هيئة التدريس بالمدرسة، فضلًا عن أنه تم توزيع الجداول والأنصبة الخاصة بالمعلمين، وقال إنه ” لا تهاون مع المقصرين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مُعلم أو مدير أو موظف متهاون في العملية التعليمية”.