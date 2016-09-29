واشنطن: التحقيقات أثبتت ضلوع موسكو فى إسقاط الطائرة الماليزية

رحبت الولايات المتحدة، بالنتائج الاولية للتحقيق الجنائى الدولى حول أسباب تحطم الطائرة الماليزية فى شرق أوكرانيا عام 2014، والذي أظهر أن الطائرة أسقطت بصاروخ نقل من روسيا، معتبرة أن التحقيق أثبت أن شكوكها كانت فى محلها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أن “الخلاصات الأولية تؤكد صحة ما ادلى به وزير الخارجية جون كيري فى الايام التى تلت المأساة من أن الرحلة ام اتش 17 اسقطت بصاروخ ارض-جو من طراز بوك اطلق من منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا فى شرق اوكرانيا”.

وأضاف “ليس هناك اى شك” فى النتائج التى نشرت الاربعاء, وأكد كيربي أن التحقيق أثبت أن “قاذفة الصاروخ بوك نقلت من روسيا الى المنطقة التى يسيطر عليها انفصاليون موالون لاوكرانيا قبل الحادث ثم اعيدت الى روسيا بعدما تم اسقاط طائرة الرحلة ام اتش 17″.

وخلص تحقيق جنائى فى هولندا إلى أن الصاروخ الذى اسقط الطائرة الماليزية نقل من روسيا واعيد نظام اطلاقه إليها، كما أكد المحققون ان الصاروخ الذى اصاب الطائرة أطلق من منطقة كانت خاضعة آنذاك لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرق اوكرانيا.

وكانت روسيا عبرت عن “خيبة املها” إزاء النتائج الأولى “المنحازة” للتحقيق الجنائي الدولي الذى قامت به هولندا حول اسباب تحطم الطائرة.