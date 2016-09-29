ترامب : يتهم غوغل بـ"التآمر" ...

سمر العشري

اتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الأربعاء، محرك البحث غوغل، بـ"التآمر" عليه لصالح منافسته في السباق الرئاسي الديمقراطية هيلاري كلينتون .

ووجه ترامب خلال اجتماع حاشد في ولاية ويسكونسن ، اللوم إلى غوغل، بـالتلاعب بنتائج البحث لصالح "كلينتون"، مشيرا إلى أن غوغل "يخفي الأخبار السيئة عن كلينتون" .

ولم يوضح ترامب ماهية "الأخبار السيئة" التي يخفيها غوغل من محركه للبحث عن كلينتون، قائلا إن عملاق البحث أخفى بعضها في يونيو الماضي. وقد نفت شركة غوغل هذه الاتهامات في وقت سابق .

ونشر حساب "غوغل تريند" على موقع تويتر إحصائية حول كلمات البحث عن دونالد ترامب وهيلاري كلينتون بالإنجليزية أثناء المناظرة بين الاثنين قبل يومين حيث أظهرت النتائج تفوق كلينتون .

وحصلت كلينتون في كلمات البحث الخاص بمحرك البحث العالمي غوغل على نسبة 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة لمنافسها "ترامب" .

شبكةعيونالإخبارية

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