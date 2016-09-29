سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29/9/2016 مقابل الجنيه المصري

سعر الذهب اليوم في مصر، نرصد لكم اسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة مقابل الجنيه المصري وذلك بعد الإرتفاع الملحوظ خلال الأسابيع الماضية بقيمة البيع والشراء، الأمر الذي أثر على الأسواق وسط حالة من الركود الطفيف الملحوظ نسبياً، ويؤكد التجار أن سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري يواجه حالة من العزلة بسبب عزوف المواطنين عن الشراء بسبب إرتفاع قيمة صرف الذهب بالأسواق.

سعر الذهب اليوم

ويواصل الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الإستقرار الواضح وتراجع في نسبة الإقبال من المواطنين، الأمر الذي دفع بعض الأزواج من الإستغناء عن الشبكة من أجل اتمام الزواج، حيث لوحظ تراجع نسبة العرض والطلب الأمر الذي ينذر بخسائر مادية للتجار في مصر وذلك بسبب تكدس الذهب وعدم الإقبال عليه، حيث بدأ الكثير من الأزواج بإهمال الشبكة وسط رفع سقف المستلزمات في قائمة الزواج.

هذا يرتبط سعر الذهب اليوم في مصر بإرتفاع عملة سعر الدولار اليوم داخل السوق السوداء وذلك عبر علاقة تكاملية، حيث يلجئ التجار وأصحاب العملات إلى شراء الذهب الأكثر أمناً عند إرتفاع قيمة صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث يتعرض سعر الذهب إلى حالة من الركود التام بسبب إرتفاع الأسعار التى تجعل المواطنين في حالة من العزوف، الأمر الذي يجعل سوق الأصفر في تراجع ملحوظ، والذي على أثره يتعب الأمر كاهل التجار خصوصاً مع إرتفاع تكاليف المصنعية على المواد الخام، ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب اليوم في مصر سلسلة الإرتفاع خلال الأيام المقبلة.

يذكر أنه مع إرتفاع سعر الذهب اليوم في مصر قال أحد التجار أن المبادرة الشعبية التى أطلقت في بعض المناطق والتى تنص على إلغاء الشبكة عند الزواج سيكون لها المردود السلبي على واقع تجارة المعدن النفيس في محلات الصاغه على مختلف مناطق الجمهورية، خصوصاً مع غلاء الأسعار ومع إرتفاع سعر المواد الخامة التى تدخل في تصنيع الذهب، حيث بدأ الكثير من المواطنين بإلغاء الشبكة عند إجراءات الزواج بسبب التكاليف الباهظة التى لا يتحملها المواطن المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29 سبتمبر 2016

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد الإنخفاض بقيمة 100 قرش “1جنيه” عند بداية البيع والشراء في محلات الصاغة وذلك في مختلف العيارات المدرجة ادناه، ويتوقع التجار انخفاض الأسعار بشكل نسبي وذلك نتيجة تراجع الإقبال على الشراء، هذا وتستقر أسعار الذهب في مصر على مدار أكثر من أسبوعين.

سعر بيع عيار 14 بقيمة 308 جنيها.

سعر بيع عيار 18 قيمة 396 جنيها.

سعر بيع عيار 21 قيمة 462 جنيها.

سعر بيع عيار 24 قيمة 528 جنيها.

سعر جنيه الذهب 3759 جنيهاً.

شبكةعيونالإخبارية

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