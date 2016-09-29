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لو بتعانى من الإمساك المزمن.. الكالسيوم وعدم شرب الماء من أهم أسبابه

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لو بتعانى من الإمساك المزمن.. الكالسيوم وعدم شرب الماء من أهم أسبابه لو بتعانى من الإمساك المزمن.. الكالسيوم وعدم شرب الماء من أهم أسبابه

>كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة نيفين إبراهيم موسى أستاذ مساعد الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بطب عين شمس خلال المؤتمر السنوى الثامن للمعهد القومى للأمراض المتوطنة ،والكبد بطب عين شمس ،أن هناك طرقا حديثة لعلاج الإمساك المزمن، وأن هناك وسائل حديثة للتشخيص والعلاج.

وقالت إن الإمساك يحدث نتيجة تناول العقاقير مثل الكالسيوم وأدوية الضغط، وبعض أدوية القلب ،والأدوية النفسية أو العصبية، أو الأمراض المزمنة مثل مرض السكر، والاكتئاب، أو كسل الغدة الدرقية والجلطة الدماغية ،أو نقص بعض الأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم، وارتفاع الكالسيوم فى الدم، كما أنه قد يحدث مع سرطان القولون ،ومع الشرخ الشرجى والتهابات الأعصاب ،مؤكدة أن الإمساك يحدث  نتيجة خلل فى حركية الجهاز الهضمى.

وأشارت إلى أن التشخيص يتم بفحص التاريخ المرضى والفحص الشرجى وبعض الوسائل الحديثة مثل مناظير القولون.

وأوضحت أنه يجب علاج الإمساك بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الموجودة بالخضروات ، والفواكه الطازجة،  وزيادة كمية الماء، وممارسة الرياضة اليومية ،مؤكدة أن هناك بعض الأدوية الحديثة التى تحسن حركة الجهاز الهضمى، مثل عقار البروكالوبرايد واللوبيبروستون والليناكلوتيد،"وهى الأسماء العلمية للعقاقير" موضحة أن هذه الأدوية تعمل على زيادة إفرازات العصارة المعدية ،وتستخدم كمسكن فى نفس الوقت.

وأكدت أن أفضل شىء لعلاج الإمساك وخاصة للذين يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمى، استخدام عضلات البطن خلال عملية الإخراج، موضحة أنه يمكن تصوير هذه العملية بالرنين أثناء عملية الإخراج لإعادة تأهيل حركية الحوض.


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