النفط يرتفع 6% بعد اتفاق “أوبك” تقليص الإنتاج في نوفمبر

صعدت أسعار النفط نحو 6 % بعد توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق لكبح إنتاج الخام في اجتماعها الرسمي في نوفمبر في أول اتفاق للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.

وافاد مسؤولون في أوبك بإن دول المنظمة توصلت لاتفاق على تقليص إنتاجها إلى نطاق 32.5-33 مليون برميل يوميا في المحادثات التي أجريت على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر.

وتقدر أوبك إنتاجها الحالي عند 33.24 مليون برميل يوميا.

وذكر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه ان بلاده قررت خفض الإنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا.

وذكر مسؤولون بالمنظمة أن أوبك ستتفق مستويات إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء خلال اجتماعها في فيينا يوم 30 نوفمبر.

وبعد الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه أوبك ستسعى المنظمة وراء دعم المنتجين المستقلين للمساهمة في تخفيف تخمة المعروض.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 2.72 دولار أو 5.9 % ليبلغ عند التسوية 48.69 دولار للبرميل بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 48.96 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.83 أو 5.3 % ليبلغ عند التسوية 47.05 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 8 سبتمبر عند 47.45 دولار للبرميل.

وامتدت موجة صعود النفط إلى سوق الأسهم حيث صعد مؤشر أسهم الطاقة في وول ستريت 4 % ليسجل أكبر مكاسبه اليومية منذ يناير.

وهبطت أسعار النفط إلى أقل من نصف مستواها في منتصف 2014 حين كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة إلى جانب وفرة الإمدادات العالمية الأخرى وإنتاج أوبك.