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سعر الدولار اليوم الخميس 29/9/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق

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سعر الدولار اليوم الخميس 29/9/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق سعر الدولار اليوم الخميس 29/9/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق

اليوم، تواجه الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء استقرار واضح عند الصرف وذلك بعد الإرتفاع خلال الأيام الماضية، حيث بلغت قيمة الصرف متجاوزة قيمة الـ12 جنيه في حالة من الثبات الواضح والمتواصل على مدار أيام، يذكر أن سعر الدولار إرتفع يوم أمس بقيمة 5 قروش عند الصرف والتداول، إلا أن الإجراءات التى يواصل البنك المركزي إتخاذها تعمل على استقرار طفيفي بالأسعار.
سعر الدولار اليوم الخميس 29/9/2016

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 29/9/2016 بعد الإرتفاع يوم امس بقيمة 5 قروش عند بداية التداول والصرف، حيث وصلت قيمة الصرف اليوم عند سعر 12.75 للشراء مقابل 12.80 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

يعاني التجار أصحاب المحلات الرسمية من المضاربين بالأسواق وذلك بسبب رفع وخفض الأسعار حسب الأهواء، وذلك وسط غياب الرقابة المالية وجشع المتعاملين والمضاربين، وتختلف قيمة الصرف من محافظة لأخرى وذلك حسب الإقبال ونسبة العرض والطلب، حيث وصل في السويس والقاهرة عند سعر 12.85 بينما يستقر في باقي المحافظات حسب الأسعار المدرجة أدناه.

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