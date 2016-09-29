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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وعلى سيناء وجنوب الصعيد الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين، معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، الرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 31

الإسكندرية 20 28

مطروح 20 27

بورسعيد 25 28

دمياط 24 28

بلطيم 23 29

الإسماعيلية 21 31

السويس 21 32

العريش 19 29

نخل 13 29

طابا 14 30

الطور 22 30

مرسى علم 24 33

الغردقة 23 32

شرم الشيخ 25 33

رفح 19 28

كاترين 12 28

سيوة 20 31

المنيا 19 32

الفيوم 20 31

رأس سدر 21 32

أبوسمبل 24 37

وسط الدلتا 21 31

أسيوط 19 32

سوهاج 20 33

الأقصر 22 37

أسوان 25 38

شلاتين 28 35

حلايب 29 33

الوادى الجديد 23 33

قنا 22 36

نويبع 24 32

السلوم 21 28.

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