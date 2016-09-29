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حملة أمنية لضبط التجار المتلاعبين بأسعار السلع بالقاهرة

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حملة أمنية لضبط التجار المتلاعبين بأسعار السلع بالقاهرة حملة أمنية لضبط التجار المتلاعبين بأسعار السلع بالقاهرة

ضبط سلع تموينية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وتمكن رجال شرطة من ضبط “ى م ذ” 46 سنة سائق، و”ا .م . ا” 24 سنة سائق ومقيم، “م ا ح” 39 سنة سائق، حيث ضبط بحوزتهم 112 طن سماد سوبر فوسفات “مجهول المصدر”.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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