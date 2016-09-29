المالية تطلق مؤتمر «موازنة المواطن» للعام المالي الحالي

تطلق وزارة المالية، اليوم الخميس، أولى فعاليات مؤتمر “موازنة المواطن” للعام المالى الحالى 2016 /2017، وذلك للعام الثالث على التوالى.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة الرامية لإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى صياغة أولويات السياسة المالية للدولة عبر تعريفهم بأهم ما ورد بالموازنة العامة باستخدام شرح مبسط للسياسة المالية التى تتجلى بالموازنة العامة والإجراءات التى تتبعها الدولة لتوفير حقوق كل مواطن فى السكن والعلاج والتعليم وتحسين جودة الحياة من خلال برامج مختلفة تمولها الخزانة العامة للدولة.