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اليوم.. نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة ١٠ متهمين بـ"أحداث العياط"

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اليوم.. نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة ١٠ متهمين بـ"أحداث العياط" اليوم.. نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة ١٠ متهمين بـ"أحداث العياط"

>كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، ثاني جلسات إعادة محاكمة 10 متهمين، بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة العياط عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وحرق مركز شرطة العياط وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الشغب، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

 


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