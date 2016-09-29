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مدير أمن أسوان: تأمين كامل لمباراة النصر والزمالك غدا بالدورى الممتاز

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مدير أمن أسوان: تأمين كامل لمباراة النصر والزمالك غدا بالدورى الممتاز مدير أمن أسوان: تأمين كامل لمباراة النصر والزمالك غدا بالدورى الممتاز

>أسوان – عبد الله صلاح

بدأت مديرية أمن أسوان، الأربعاء، إجراءات أمنية مكثفة، استعداداً لمباراة النصر للتعدين والزمالك على ملعب أسوان، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من مباريات الدورى الممتاز.

وأكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تأمينا كاملا للمباراة التى ستقام اليوم على ملعب أسوان، من خلال تأمين أسوان الرياضى داخلياً وخارجياً بكاميرات مراقبة وانتشار أمنى بمحيط الاستاد لمنع دخول الجماهير طبقاً للوائح المقررة، والسماح فقط لمن لهم حق الدخول من أعضاء مجلس إدارة الناديين والإعلاميين والفنيين.

 

 

 


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