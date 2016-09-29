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ضبط 563 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة

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ضبط 563 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة ضبط 563 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى العمرانية و تحرر محضر بالواقعةز

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور" وبدون أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 563 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضراللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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