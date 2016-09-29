نائب طلخا: هناك وزراء متكاسلون للغاية ولا يتعاملون إلا بالبرقيات

قال محمد نجاح الشورى عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، إنه يواصل عمل الليل بالنهار لخدمة أهالى الدائرة، بعد أن تولى عضوية مجلس النواب، فى فترة حرجة مايو الماضى، بعد الإطاحة بتوفيق عكاشة النائب السابق، والمعروف إعلاميا بنائب التطبيع، والذى تم إسقاط عضويته من البرلمان، بعد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة.

"اليوم السابع" يجرى حوارا مع "الشورى"، وتعرض للعديد من المشكلات التى تواجهها مصر فى الفترة المقبلة، وبعض الإنجازات التى قام بها لخدمة أبناء الدائرة..

ما الإنجازات التى استطعت أن تقوم بها خلال فترة نيابتك للدائرة بالبرلمان؟

أنا فوزت بالبرلمان عن دائرة طلخا ونبروه فى شهر مايو الماضى مضى لى 4 شهور فقط حاولت جاهدا أن أكون بين الناس، أساعدهم فى مشاكلهم سواء كانت خاصة أو عامة، ساهمت فى حل مشكلة مسشتفى طلخا، حيث كان مرصود لها 10 ملايين جنيه، للترميم وأنا رفضت هذا الموضوع، لاعتباره إهدار بالمال العام، لأننا لو قمنا ببناء مستشفى آخر سيتكلف 20 مليونا، ونحن نسعى لإنشاء المدرسة فى أرض خارج مدينة طلخا، على بداية طريق المحلة، سيكون أفضل جدا، وتقدمت بطلب لحلها من قبل رئاسة الوزراء، وأنا سعيت لمشاركة المحافظة، لأنه لا يوجد ميزانية، والصحة لا تشترى أراضى لإقامة مستشفيات، وأيضا قرار وزير النقل، بهدم 9 مساجد من طريق طلخا بطرة، وأحلناه للدراسة والعرض وإن شاء الله اللجنة ستنتهى بعدم إزالة المساجد، وهناك عدة قرى كان هناك بها مشاكل صرف منذ أكثر من 15 سنة، لخدمة الأهالى 250 ألف نسمة، وموضوع فى الكهرباء لو أراد مواطن توصيل الكهرباء يتم عمل وصلة ممارسة معناه أنه سرق كهرباء وهو لم يسرق، وكانت تكلفته عالية جدا على المواطن، يدفع 2000 جنيه.

وتوجهت لوزير الكهرباء لمنع هذه الخطوة، ومنعت المواطنين أنهم يتجنوا على أنفسهم ويقولون إنهم سرقوا الكهرباء وهم لم يسرقوها، وبالنسبة لمشكلة محافظة الدقهلية، كانت آخر محافظة لتوصيل الكهرباء والمياه للعشوائيات، ساعدنا بفتح عدادات الكهرباء والمياه، وكنت أحد أسباب توصيل الكهرباء والمياه للعشوائيات، وأحاول المشاركة فى أى مشاكل عامة كمشاكل الصرف الصحى والكهرباء.

كيف تصديت لمشاكل التربية والتعليم والتقديم للمدارس بطلخا؟

يوجد مشاكل بمدارس مدينة طلخا، خاصة المدارس التجريبية، مثل اللغات المتميزة 2 والمتميزة 1 ومجمع الشهيد هشام بركات، ومجموعة المدارس هذه تشهد ضغط كبير جدا، وهناك قضايا كثيرة جدا ضد المدارس الأهلية، وعاجلا أم آجلا سيتم استرداد المدارس تلك، وسيأتى يوم وهذه المدارس تغلق بحكم قضائى، ونرى أبناءنا الطلاب خارج المدرسة، وتحدث كارثة لا حد لها، ولن نستطيع مواجهتها فى هذا الوقت، وأنا اتصلت بوزير التربية والتعليم، وأخطرته بالموضوع، ولم يتأخر وقال سيتم بحث الموضوع فورا، قلت له سأقدم طلب بمكتبك، وثانى يوم اتصل بى الوزير، وقال لى تم الاستجابة لطلبك، وتم تحريك الموضوع للبحث للأبنية التعليمية، وستقوم اللجنة بتحديد 2 فدان، فى مساحة تبلغ 18 فدانا خارج طلخا، ملك لوزارة التربية والتعليم، واللجنة ستحدد 2 فدان أين بالتحديد يعنى شرقا غربا أو بالقرب من الطريق أو بالخارج، وقالى لى سنطرح 10% من مساحة الأرض، واعترضت على هذه النسبة وقلت له نحن نحل مشاكل للمستقبل ليس للوقت الحالى، 10% تعنى فدان وثلث وأنا أريد 2 فدان وثلث لحل الأزمة، وبناء مدارس للمستقبل، إستعدادا لزيادة الأعداد، واستقبال مئات الطلاب الجدد فى السنوات المقبلة، وأنت ساعدتنى فى إيجاد هذا المجمع، فساعدنى أن يكون نموذجى للمستقبل، فقال لى سوف أصدر تعليمات بذلك، وسيتم رفع المساحة من على الطبيعة خلال أيام.

ما رأيك فى دور البرلمان خلال الفترة الماضية؟

أنا مضى لى 4 شهور داخل البرلمان، وما لمسته أن الجميع يحاول الاجتهاد صراحة لمست من كافة الأعضاء المحاولة لحل المشاكل، والتفكير بشكل جدى فى مصلحة المواطنين، وإعلاء قيم المصلحة العليا،

ما رأيك فى أداء المحافظ؟

محافظ الدقهلية المحاسب حسام الدين إمام، شخصية محترمة للغاية، ويده نظيفة ولا شك فى ذلك، ويجيد فن الإدارة على أعلى مستوى، وأنا شعرت من خلال تعاملى معه قبل أن أكون عضو مجلس النواب، ولما دخلت وتعاملت معه وجدته يعمل بفكر جيد.

ما تقييمك الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل؟

لا أستطيع أن أقيم الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بشكل جيد، ولكن لى رؤية، إن بعض الوزراء نشطين جدا وحريصين على إيجاد حلول للمواطنين، خاصة معدومى الدخل، والفقراء، وهناك وزراء آخرون لا يهمهم شىء ولا يتعاملون إلا ببرقيات، والتى لا تعود بأى نفع على المواطنين، ومتكاسلين للغاية.