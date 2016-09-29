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"آير كايرو" تسير أولى الرحلات من ألمانيا إلى مطار شرم الشيخ السبت

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"آير كايرو" تسير أولى الرحلات من ألمانيا إلى مطار شرم الشيخ السبت "آير كايرو" تسير أولى الرحلات من ألمانيا إلى مطار شرم الشيخ السبت

>كتب محمد طنطاوى

 

أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن الجهود المصرية نجحت فى إعادة أولى الرحلات المصرية من وإلى مدينة شرم الشيخ الدولي بعد توقف دام لنحو عام إثر حادث سقوط الطائرة الروسية بصحراء سيناء. 

 

 

 

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن تقوم شركة "آير كايرو" بتشغيل أولى رحلاتها يوم السبت المقبل لتصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي قادمة من فرانكفورت الألمانية بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا. 

 

 

 

وأضاف أن إعادة تشغيل الخط يأتى فى إطار التدابير التى يلتزم بها قطاع الطيران المصرى، وبعد اجتياز مطار شرم الشيخ لكافة المراجعات التى قام بها عدد كبير من ممثلى سلطات الطيران المدنى الأوربية والآسيوية والإشادة التى حظى بها المطار. 

 

 


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