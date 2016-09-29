"الزراعة" تطرح 1540رأس ماشية حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

قال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزاعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 1540 رأسا من الماشية الحية ذبيح فورى، منها 740 رأسا من الجمال الحية قادمة من السودان وأثيوبيا، و800 رأس من العجول الحية من السودان، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والبيطرية.

وأكد عبد الكريم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، منها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحًا أن جميع العجول خالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأشار إلى أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو اللحوم، وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى، حيث تسافر اللجان لفحص الحيوانات وحجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يومًا، وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية.