الرئاسات العراقية تبحث استعدادات الجيش لمعركة تحرير الموصل من "داعش"

ناقش القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فى مكتبه ببغداد يوم الأربعاء، مع رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس النواب سليم الجبورى ومجلس القضاء الأعلى القاضى مدحت المحمود جهود الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابى بوصفها أولوية ومن الضرورى إسنادها من الجميع.

وركز اجتماع الرئاسات العراقية مساء يوم الأربعاء، على بحث الاستعدادات لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى عسكريا وسياسيا وإنسانيا وإسناد المقاتلين المشاركين فى المعركة، والعمل على تقليل الخسائر والحفاظ على المدنيين وإعادة الاستقرار فى المناطق المحررة من قبضة "داعش" وحل مشكلة النازحين بالسرعة الممكنة.

وأكدت الرئاسات على توحيد المواقف والكلمة ونبذ الخلافات بما يخدم العراق ويحقق مصالح المواطنين والابتعاد عن الأساليب التى تعتمد على الهدم والتسقيط السياسي، وضرورة تعزيز العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على مبدأ التكامل والتعاون بما يساهم فى الاستقرار السياسى ودعم استقلالية القضاء.

وتوقع المشاركون فى الاجتماع أن يتجاوز العراق الصعوبات والتحديات الراهنة ويبدأ الخطوات الصحيحة التى تعيده لدوره الحيوى والمحورى فى المنطقة والعالم.. وتم الاتفاق على أهمية دعم إصلاحات الحكومة وإنجاز التشريعات المهمة فى جميع القطاعات ودعمها ومحاربة الفساد.

وكان العبادى بحث مع رئيس"التحالف الوطنى"العراقى عمار الحكيم مشروع الحكومة لمكافحة الفساد وإعادة هيكلة الدولة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق والمنطقة ومعركة تحرير الموصل باعتبارها المعركة الأخيرة ضد الإرهاب.