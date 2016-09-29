بالصور .. البابا تواضروس يلقى عظة الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء بمطروح

ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظة الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء في وسط مدينة مرسى مطروح، بمناسبة اليوبيل الذهبى بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

حضر الاحتفال اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، و اللواء مختار السنباري مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى من ممثلى الأزهر والأوقاف وسط حشد كبير من أقباط المحافظة.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة للبابا، وإلقاء أحد الأطفال قصيدة شعرية ترحيبًا بالبابا، وأنشد كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم.

أعقب ذلك إلقاء البابا تواضروس عظة الأربعاء، والتى دارت عن المحبة والفرح والسلام، وشرح كيفية تشكيلهم مبدأ حياة الإنسان، مؤكدا أن محبة الله هى التى تغلف كل حياة الإنسان، وأن الله يحب كل البشر الأشرار والأبرار، لكنه فى نفس الوقت لا يحب الشر، وتساءل: "كيف تحب الله دون أن تراه ولا تحب أخيك الجالس بجوارك، فكيف تدعى أن تحب الله وأنت لا تستطيع أن تحب أخيك الإنسان".

وكانت محافظة مطروح قد أعدت برنامجاً حفالا لاستقبال البابا تواضرس، في أول زيارة له لمطروح، للاحتفال مع أقباط مطروح بمرور 50 عاما على إنشاء كنيسة السيدة العذراء بمطروح.

يشارك فى الاستقبال عدد من الإدارات والأجهزة الرسمية والشعبيين، وطلاب المدارس أمام مستشفى مطروح العام بمدخل مدينة مرسى مطروح، وترافقه مسيرة أطلق عليها "محبة وتسامح" باللافتات والأعلام.

كما استقبله اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وعقد مؤتمر استقبال بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح، واللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، ومدير عام منطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام مديرية الأوقاف بمطروح، وأعضاء مجلس النواب عن مطروح، ومديرى المديريات المختلفة بالمحافظة، ورئيس مجلس العمد والمشايخ.