انتهت #ليلة_الأبطال - أرسنال (2)-(0) بازل

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وتقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وقمة اليوم بين أتليتكو مدريد الإسباني الذي يستضيف بايرن ميونيخ الألماني. (تعرف على التشكيل من هنا)

فيما يجلس الثنائي المصري محمد النني وعمر جابر على مقاعد أرسنال وبازل بالترتيب في مواجهة الفريقين. (طالع تشكيل الفريقين)

نهاية جميع المباريات.

نهاية مباراة أرسنال وبازل.

ق 84: جريزمان يهدر ركلة جزاء لأتليتكو مدريد أمام بايرن.

ق 74: برشلونة يسجل الهدف الثاني في مونشنجلادباخ عن طريق بيكيه.

ق 70: محمد النني لاعب أرسنال يشارك بدلا من ثيو والكوت.

ق 66: أردا توران يسجل هدف التعادل لبرشلونة أمام مونشنجلادباخ.

ق 58: نابولي يسجل الهدف الرابع في بنفيكا عن طريق ميرتينز.

ق 60: سان جيرمان يسجل الثالث في لودوجوريتس عن طريق كافاني.

ق 54: ميلك يسجل هدف نابولي الثالث في بنفيكا.

ق 57: مانشستر سيتي يتعادل أمام سيلتك عن طريق نوليتو لتصبح النتيجة 3-3.

ق 56: سجل إدينسون كافاني هدف باريس سان جيرمان الثاني في لودوجوريتس.

ق 51: نابولي يسجل الهدف الثاني في بنفيكا بقدم ميرتينز.

ق 47: سيلتك يسجل الهدف الثالث في مانشستر سيتي عن طريق عثمان ديمبلي.

بداية الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول في جميع المباريات

ق 41: باريس سان جيرمان يتعادل أمام لودوجوريتس عن طريق ماتويدي.

ق 35: مونشنجلادباخ يسجل الهدف الأول في برشلونة عن طريق ثورجان هازارد.

ق 35: يانيك كراسكو يتقدم لأتليتكو على بايرن بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ق 27: رحيم سترلينج يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي ويتعادل أمام سيلتك.

ق 26: والكوت يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز مرة أخرى.

ق 23: فرناندو توريس يهدر فرصة سهلة أمام مرمى بايرن ويضع الكرة برأسه في القائم.

ق 20: نابولي يسجل الهدف الأول في بنفيكا عن طريق هامسيك.

ق 20: رحيم سترلينج يسجل هدفا في مرماه بالخطأ ليتقدم سيلتك بهدفين مقابل هدف.

ق19: يانيك كاراسكو لاعب فريق أتليتيكو سدد الكرة بعد ان وصل إلى منطقة الجزاء بطريقة فنية رائعة ولكن الحارس العملاق مانويل نوير تصدى لها ببراعة.

ق 16: لودوجوريتس يسجل الهدف الأول في باريس سان جيرمان.

ق13: توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ وصل إلى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد صاروخية على يمين الحارس ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

ق 12: مانشستر سيتي يسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي فيرناندينيو.

ق 7: أرسنال يتقدم على بازل عن طريق ثيو والكوت بعد عرضية من أليكسيس سانشيز.

ق4: تمريرات متبادلة بين اللاعب فرانك ريبيري واللاعب توماس مولر على حدود منطقة الجزاء ولكن الدفاع كان يقظا وأبعد الكرة.

ق 3: سيلتك الاسكتلندي يسجل الهدف الأول في مانشستر سيتي مبكرا عن طريق موسى ديمبلي.

انطلاق جميع المباريات