بالفيديو - كهربا يصنع في تأهل اتحاد جدة لربع نهائي الكأس

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة في تأهل فريقه لربع نهائي كأس ولي العهد بعد الفوز على القادسية يوم الأربعاء.

وحل القادسية ضيفا على اتحاد جدة ضمن مباريات دور الـ16 من كأس ولي العهد السعودي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 قبل أن يفوز الاتحاد 8-7 بركلات الترجيح.

وخرج كهربا من اللقاء على محفة قبل دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني.

لقاء متكافئ

سجل نايف هزازي الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 12 من قذيفة صاروخية.

ثم أهدر كهربا فرصة تسجيل عندما مرت تسديدته الماكرة بجوار القائم في الدقيقة 22.

وأحرز كارلوس فيلانويفا هدف التعادل للاتحاد من صناعة كهربا في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، ثم الشوط الثاني بالنتيجة نفسها، لتصل المباراة للوقت الإضافي.

وصلت المباراة لركلات الترجيح التي فاز بها اتحاد جدة.

شاهد الهدف الذي صنعه كهربا من هنا