مدرب اتحاد جدة يكشف حقيقة إصابة كهربا وعلاقة الأمر بمنتخب مصر

أوضح لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة الذي يضم محمود عبد المنعم "كهربا" حقيقة إصابة اللاعب في مباراة القادسية يوم الأربعاء.

وحل القادسية ضيفا على اتحاد جدة ضمن مباريات دور الـ16 من كأس ولي العهد السعودي، في المباراة التي شهدت خروج كهربا من اللقاء على محفة قبل دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني بسبب الإصابة.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي عقب لقاء القادسية: "إصابة كهربا ليس خطيرة، وسيلتحق بمنتخب مصر بشكل طبيعي".

وأضاف "عندما يصل إلى مصر سيخضع للكشف على يد طبيب المنتخب المصري".

كهربا عاد لصفوف منتخب مصر بعد ثمانية أشهر من الابتعاد، وذلك استعدادا لمواجهة الكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 يوم 9 أكتوبر المقبل.