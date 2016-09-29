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جاستين بيبر وبيونسيه يتصدران ترشيحات جوائز "أم تي في" الأوروبية

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الأربعاء 28-09-2016 21:04

تصدر النجم العالمي جاستين بيبر Justin Bieber والمغنية الشهيرة بيونسيه Beyonce ترشيحات جوائز "أم تي في" الموسيقية الأوروبية مع ترشيح كل منهما عن خمس فئات من هذه المكافآت التي من المتوقع توزيعها في  6  نوفمبر في روتردام.
 
ومن شأن هذه المسابقة التي ينظمها الفرع الأوروبي من المجموعة الموسيقية كل سنة في مدينة مختلفة في أوروبا، أن تعزز هيمنة بيونسيه على التكريمات الموسيقية، التي كانت الرابحة الأكبر في حفل توزيع جوائز "أم تي في ميوزيك أواردز" مع فوزها بالجائزة الرئيسية عن كليب أغنية "formation" التي تتناول فيها عنف عناصر الشرطة ضد الأمريكيين السود.
 
وكانت المرتبة الثانية من نصيب الفرقة الدنماركية الجديدة" Lukas Graham " التي حصدت أربعة ترشيحات بفضل أعمال مثل "7years" و"Mama Said".
 
ورشح أيضاً لأربع فئات من هذه الجوائز كل من النجمة البريطانية أديل Adele وفرقة "Coldplay" والمغني الكندي شون منديز Shawn Mendes.  

 

 

 

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