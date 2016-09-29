أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: دينزل واشنطن يقاوم التفرقة العنصرية في Fences

Google+ Print

الأربعاء 28-09-2016 22:11

طرحت الصفحة الرسمية لشركة Paramount pictures على موقع يوتيوب ، التريلر الأول لفيلم Fences المقرر عرضه في صالات العرض الأمريكية يوم 25 ديسمبر/كانون الأول  المقبل، من بطولة وإخراج النجم الأسمر دينزل واشنطن Denzel Washingtonومقتبس عن مسرحية نالت العديد من الجوائز العالمية.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين أمريكيين من أصول أفريقية "تروي وروز"، في الخمسينات من القرن الماضي، حيث يعانيان من التفرقة العنصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، ويحاولان تنشئة إبنهما وتوفير حياة أفضل له، وهو مقتبس عن مسرحية أوجاست ويلسون الحائزة على جائزتي توني لأفضل مسرحية، وبوليتزر لأفضل مسرحية.

الفيلم من بطولة دينزل واشنطن، وفايولا دافيسViola Davis، ومايكلتي ويليامسون Mykelti Williamson، ومن إخراج دينزل واشنطن، ومرشح بقوة لخوض منافسات جائزة الأوسكار ضمن فئة أفضل ممثل وممثلة وأحسن سيناريو وأفضل فيلم.

شاهد التريلر الرسمي الأول:

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين