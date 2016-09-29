بالفيديو: دينزل واشنطن يقاوم التفرقة العنصرية في Fences

طرحت الصفحة الرسمية لشركة Paramount pictures على موقع يوتيوب ، التريلر الأول لفيلم Fences المقرر عرضه في صالات العرض الأمريكية يوم 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من بطولة وإخراج النجم الأسمر دينزل واشنطن Denzel Washingtonومقتبس عن مسرحية نالت العديد من الجوائز العالمية.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين أمريكيين من أصول أفريقية "تروي وروز"، في الخمسينات من القرن الماضي، حيث يعانيان من التفرقة العنصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، ويحاولان تنشئة إبنهما وتوفير حياة أفضل له، وهو مقتبس عن مسرحية أوجاست ويلسون الحائزة على جائزتي توني لأفضل مسرحية، وبوليتزر لأفضل مسرحية.

الفيلم من بطولة دينزل واشنطن، وفايولا دافيسViola Davis، ومايكلتي ويليامسون Mykelti Williamson، ومن إخراج دينزل واشنطن، ومرشح بقوة لخوض منافسات جائزة الأوسكار ضمن فئة أفضل ممثل وممثلة وأحسن سيناريو وأفضل فيلم.

شاهد التريلر الرسمي الأول: