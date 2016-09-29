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بالصور: بعد جيجي حديد.. كيم كردشيان تتعرض للإعتداء في باريس

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الخميس 29-09-2016 02:21

بعد أيام فقط من تعرض عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد  Gigi Hadid لهجوم من قبل شاب غريب الأطوار يدعى Vitalii Sediuk، عقب مشاركتها في عرض ماكس مارا للموضة بمدينة ميلان الإيطالية، ها هي اليوم النجمة الأمريكية كيم كردشيان Kim Kardashian تواجه الموقف نفسه، مع الشاب نفسه، أمام مطعمL'Avenue بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وفي التفاصيل، فإن Sediuk البالغ من العمر 27 عاماً، والذي غالباً ما يفاجئ النجوم في المهرجانات وعلى السجادات الحمراء، حاول التهجّم على كردشيان لدى وصولها الى المطعم، واقترب منها بطريقة مخيفة ليقبّل جسدها.

 

حارس كيم الشخصي، Pascal Duvier، تدارك الأمر بسرعة، فألقى Vitalii على الأرض، ولقنه درساً صعباً، كما هو واضح في اللقطات التي تصوّر الحادثة.

 

واعترض Vitalii  مؤخراً طريق جيجي جديد، ولفّ يديه فجأة حول خصرها من الخلف، وحملها إلى الأعلى، فعاجلته بضربات كوع متتالية لا تقل قوة واحترافية عن تلك التي ينفذها المقاتلون والمصارعون في حلبات القتال.

 

يشار إلى Vitalii Sediuk هاجم كيم في الـ 2014 خلال مشاركتها بأسبوع الموضة في باريس، وكان له حراسها الشخصيين بالمرصاد.

 

 

 

 

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